В Азербайджане значительно выросло число адвокатов

В Азербайджане в последние годы активно развивается институт адвокатуры, в этой сфере проводится большая работа.

Об этом в среду сказал журналистам председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Впервые в Азербайджане число адвокатов превысило тысячу человек - в стране 1039 адвокатов. Сегодня в Коллегию адвокатов были торжественно приняты 90 кандидатов, которые успешно сдали письменный экзамен, прошли устное собеседование и тренинг. Они будут работать во всех регионах страны, оказывать нашим гражданам высококачественную юридическую помощь. Будем стараться продолжить эту работу", - сказал председатель коллегии.

Багиров добавил, что в настоящее время продолжается прием в Коллегию адвокатов.

"Надеюсь, что к концу года в стране будет больше адвокатов. Президиум коллегии постоянно держит в центре внимания этот вопрос", - сказал Багиров.

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