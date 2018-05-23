Агентство продбезопасности Азербайджана о продаже в стране пальмового масла

В Азербайджане нет никаких ограничений на использование пальмового масла по назначению.

Об этом в среду сказала Trend старший консультант отдела управления рисками Агентства продовольственной безопасности Илаха Алиева, комментируя мнение некоторых специалистов о том, что большинство масел, продаваемых в стране как сливочное масло, содержит пальмовое масло, вредное для человеческого организма, передает Day.Az.

Она отметила, что пальмовое масло широко используется из-за своих пищевых особенностей.

И.Алиева добавила, что влияние этого масла на организм является темой для широкого обсуждения в мире, однако наукой не доказано его негативное влияние на здоровье человека. Вред или польза пищевого продукта для человеческого здоровья могут быть установлены после лабораторных анализов.

"Пальмовое масло по использованию в пищевой промышленности - одно из широко распространенных в мире. Оно используется в производстве кондитерских изделий, мороженого и различных сладостей. Также и в Азербайджане нет никаких ограничений на использование этого масла по назначению. А продажа масла, предлагаемого покупателям как сливочное масло, в которое добавлено пальмовое масло, запрещено, так как это нарушает права потребителей", - сказала И.Алиева.

Говоря о том, под какой маркой в Азербайджане продается настоящее сливочное масло, И.Алиева отметила, что установить, является ли продаваемое в торговой сети сливочное масло настоящим, можно только после лабораторного исследования. Нельзя высказывать мнение о каком-либо продукте, не прошедшем такого исследования.