В Азербайджане проведут массовую проверку объектов общепита

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана с первого июля приступит к реализации мероприятий по проверке и контролю в стране.

Об этом в субботу сообщили Trend в Агентстве, передает Day.Az.

В ведомстве отметили, что Агентство продовольственной безопасности осуществляет государственный контроль на всех этапах производства продовольствия, защищает права потребителей, а также осуществляет государственную политику и регулирование в указанных областях.

Напомним, что с 22 мая Агентством проводится мониторинг деятельности субъектов предпринимательства - крупных производственных предприятий, торговых объектов, точек общественного питания и других структур, участвующих в процессе продажи потребителям продовольственных товаров. В ходе мониторингов проводится ознакомление с деятельностью в данной сфере, с условиями производства на всех его этапах. Предпринимателям разъясняются требования нормативно-технических документов, а также доводится информация о дальнейшей регистрации с целью обеспечения продовольственной безопасности, ведении государственного реестра, выдаче сертификатов и т.д.

Агентство продовольственной безопасности создано в феврале 2017 года. Основные направления деятельности ведомства - обеспечение нормативного регулирования безопасности продуктов питания (разработка и утверждение санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов), а также осуществление анализа рисков, проведение работ по гигиенической сертификации, в том числе предоставление сертификата качества продовольственной продукции, экспортируемой в зарубежные страны и другие направления.

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