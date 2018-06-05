В Азербайджане будут установлены правила продажи оптических и солнцезащитных очков

В Азербайджане обсуждаются правила продажи оптических и солнцезащитных очков.

Они отражены в законопроекте "О медицинской оптике", который обсуждался во вторник на заседании парламентского комитета по здравоохранению, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно статье 8 (Магазин оптики) законопроекта, магазины оптики могут быть открыты физическими и юридическими лицами в соответствии с законодательством. Оптические услуги населению могут оказывать только магазины оптики. Открывать магазин оптики можно только на основании заключения соответствующего органа исполнительной власти. Основное предназначение этого заключения - проверить соответствие требованиям, предъявляемым законодательством.

Услуги в магазинах оптики должны оказывать лица, имеющие право заниматься этой сферой, а услуги оптометрии - только лица, имеющие право заниматься оптометрической деятельностью.

Магазины оптики будут предлагать посетителям не только продукцию медицинской оптики, но и защитные, солнцезащитные очки, оправы, иные изделия и запасные детали к ним, различные аксессуары, а также продажу, изготовление, монтаж, наладку, ремонт, сервис и техническое обслуживание оптических изделий.

Продажа оптической продукции осуществляется по заказу пациента или на основании представленного рецепта врача. Магазин оптики не несет ответственность за несоответствие диоптрий медицинской оптической продукции, проданной по заказу пациента. Если в магазине оптики не работает оптометрист, то там не может находиться оборудование медицинской оптики, используемое для обследования.

Директор магазина оптики может и не быть оптиком или оптометристом.

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