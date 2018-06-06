В Азербайджане увеличен размер гонораров госадвокатов

В Азербайджане размер юридической помощи за государственный счет увеличен втрое. Об этом в среду сказал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, раньше данный вопрос беспокоил адвокатов.

"Эта сумма была маленькой. Решением Кабмина ее размер увеличен втрое, что очень важно, и приветствуется адвокатами", - сказал Багиров.

Он добавил, что Коллегия нацелена на то, чтобы развивать институт адвокатуры. "Стараемся устранить проблемы, которые мешают его развитию. В связи с этим продолжаются необходимые обсуждения", - сказал Багиров.

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