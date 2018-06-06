Коллегия адвокатов Азербайджана прокомментировала обвинения в предвзятости
Обвинения ряда оппозиционно настроенных юристов, что во время приемных экзаменов в адвокатуру создаются искусственные проблемы, не соответствуют действительности, сказал в среду председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Не может идти никакой речи о дискриминации при приеме в адвокатуру. Среди не сдавших есть и госслужащие, и члены правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА). И какое объяснение приводится в связи с тем, что и они не смогли сдать экзамен? При сдаче экзамена по квалификации коллегия не проверяет партийную или религиозную принадлежность кандидата. Среди не сдавших есть члены и других партий", - сказал Багиров.
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