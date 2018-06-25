Тяжелое ДТП в Имишли: есть погибший, много раненых

В Имишли произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на улице А.Шадлинского в городе Имишли столкнулись автомобили "Mercedes" (90 SF 519), управляемый жителем села Шахвердили Амировым Элтоном Мамедага оглу, 1995 г.р., и "ВАЗ 2107" (90 ВВ 693), управляемый Асадовым Бабеком Бехбуд оглу, 1970 г.р.

В результате аварии скончался водитель "ВАЗ 2107", получили травмы его пассажиры - жители села Сарыханлы Асадов Рашад Бабек оглу (2007 г.р.), Бабаев Пенджалы Фейруз оглу (1959 г.р.), Бабаева Лейла Пенджалы гызы (1990 г.р.), Бабаева Минара Бехбуд гызы (1995 г.р.), Фарзализаде Джошгун Махир оглу (1995 г.р.). Также получили травмы различной степени тяжести водитель и пассажиры автомобиля "Mercedes" - житель села Мамедли Рагимли Юсиф Захидоглу (2011 г.р.) и пассажир Ахмедов Наиль Маил оглу (1988 г.р.). Пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу.