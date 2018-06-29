В Азербайджане проведут массовую проверку центров отдыха

Совместно с Агентством по туризму в центрах отдыха будут проведены мониторинги.

Об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Число туристов, посещающих Азербайджан, растет. В связи с этим в туристических зонах страны будут осуществлены меры государственного надзора в сфере продовольственной безопасности. Со следующего месяца совместно с сотрудниками Агентства по туризму на объектах общепита в центрах отдыха будут проведены мониторинги и осуществлены меры по аудиту", - сказал Тахмазли.

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