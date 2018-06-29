Агентство продбезопасности создало мобильное приложение для оповещения о нарушениях

С помощью мобильной программы поддержки, созданной в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана, граждане смогут сообщать в структуру о нарушениях в продовольственной сфере.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, эта программа создана для повышения общественного контроля в данной сфере и была представлена в мае.

Тахмазли отметил, что если граждане столкнутся со случаями нарушения в сфере продбезопасности в зонах отдыха, на территориях своего проживания и в любом другом месте внутри страны, то посредством мобильной программы они смогут оперативно сообщить об этом в Агентство.

"После отправки гражданами видео- или фотоматериала, связанного с зафиксированным нарушением, и изучения нами этого вопроса будут приняты соответствующие меры", - сказал Тахмазли.

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