Агентство продбезопасности проверит образовательные учреждения

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана осуществит госконтроль за рационом питания в дошкольных учреждениях, школах и вузах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на пресс-конференции сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли.

По его словам, в центре внимания также стоит вопрос питания детей в учебных заведениях: "В ближайшее время в министерство образования и в эти учреждения будут направлены извещения".

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