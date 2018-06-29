Агентство продбезопасности проверит образовательные учреждения
29 июня 2018 15:55 156
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана осуществит госконтроль за рационом питания в дошкольных учреждениях, школах и вузах.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на пресс-конференции сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли.
По его словам, в центре внимания также стоит вопрос питания детей в учебных заведениях: "В ближайшее время в министерство образования и в эти учреждения будут направлены извещения".
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