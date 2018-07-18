В Азербайджане проводятся рейды с целью борьбы с незаконным забоем скота

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана, совместно с МВД и местными органами исполнительной власти, приступило к рейдам с целью прекращения работы пунктов незаконного забоя скота, не отвечающих требованиям продовольственной безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. Об этом говорится в сообщении Агентства, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе проведенных рейдов в последний раз были предупреждены лица, занимающиеся незаконным забоем скота.

Отметим, что в связи с выполнением распоряжения Президента Азербайджана "О регулировании деятельности по забою животных" от 11 июня 2018 года, Агентство продовольственной безопасности требует прекратить незаконную деятельность лиц, занятых забоем животных в целях продажи на улицах, обочинах дорог и в других местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим нормам.

Агентство предупреждает, что согласно требованиям законодательства совместно с МВД и местными органами исполнительной власти будет осуществлять меры в установленном законом порядке для прекращения подобной деятельности.

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