В Азербайджане значительно увеличится количество адвокатов

В Азербайджане на каждые 10 тысяч человек придется 15 адвокатов. Об этом в четверг сказал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Багиров отметил, что сегодня в адвокатуру будут приняты 264 кандидатов, которые прошли все стадии и успешно сдали экзамены по квалификации. "Таким образом, впервые число адвокатов в Азербайджане превысит 1500 человек, что само по себе весьма ощутимый показатель. В частности, если три месяца назад на каждые 10 тысяч человек в стране приходилось девять адвокатов, то теперь эта цифра составит 15 человек", - отметил председатель Коллегии.

Багиров добавил, что это очень серьезная подвижка, и в то же время резко увеличится число адвокатов и в регионах.

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