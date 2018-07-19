В Азербайджане значительно увеличится количество адвокатов
В Азербайджане на каждые 10 тысяч человек придется 15 адвокатов. Об этом в четверг сказал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Багиров отметил, что сегодня в адвокатуру будут приняты 264 кандидатов, которые прошли все стадии и успешно сдали экзамены по квалификации. "Таким образом, впервые число адвокатов в Азербайджане превысит 1500 человек, что само по себе весьма ощутимый показатель. В частности, если три месяца назад на каждые 10 тысяч человек в стране приходилось девять адвокатов, то теперь эта цифра составит 15 человек", - отметил председатель Коллегии.
Багиров добавил, что это очень серьезная подвижка, и в то же время резко увеличится число адвокатов и в регионах.
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