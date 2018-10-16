Названо число первоклассников в Баку в возрасте до 6 лет

В школах, лицеях и гимназиях Баку обучаются 7 306 первоклассников, которым еще не исполнилось шесть лет. Об этом говорится в сообщении Управления образования по г. Баку, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорится в сообщении, в I классах бакинских общеобразовательных учебных заведений обучаются 48 206 школьников.

Напомним, что срок приема в I класс на 2018-2019 учебный год был продлен до 15 октября.

Отметим, что в последние годы процесс приема первоклассников в школы полностью электронизирован. Родители сами выбирают школу, учителя и язык обучения.

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