Стрельба в Имишли, есть погибший и раненый
14 октября около 23:00 поступила информация о том, что на территории Саатлинского района житель Геранбойского района Сархан Мирзоев получил огнестрельное ранение в руку и был доставлен в больницу, в связи с чем сотрудниками органов полиции и прокуратуры были предприняты соответствующие меры.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в ходе расследования выяснилось, что в Сархана Мирзоева, работавшего пастухом на одной из ферм в селе Орта Муган, выстрелил из ружья житель Имишлинского района Агшин Астанов, который также является пастухом, передает Day.Az.
В результате проведенных неотложных мероприятий А.Астанов был задержан на территории Имишлинского района.
Следственными мероприятиями было раскрыто еще одно тяжкое преступление, совершенное А.Астановым в тот же день вечером.
Так, было установлено, что на территории села Халфели Сабирабадского района на почве возникшего конфликта с работавшим вместе с ним жителем города Баку Натигом Гюльбалаевым выстрелом из ружья он убил последнего, а труп сбросил в водоканал, проходящий по территории этого села.
Проводятся мероприятия, направленные на поиск тела и ружья, использованного во время преступления.
По факту по статье 120 (умышленное убийство) Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело.
Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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