ASAN Könüllüləri реализует новый молодежный проект - ФОТО

9 января 2019 15:48

В Баку и Губе прошли очередные семинары в рамках проекта "Gənc Beyin" (Молодой ум), который реализуется организацией ASAN Könüllüləri при финансовой поддержке Фонда молодежи Азербайджана. Об этом сообщили Trend в пресс-службе ASAN Könüllüləri, передает Day.Az.

Проект, состоящий из серии семинаров и тренингов по психологии, направлен на защиту психологического здоровья молодежи. Главная цель - привить молодежи здоровый образ мышления, уменьшить психическое напряжение и обучить методам защиты от стрессов, способствовать формированию лидерских качеств и уверенности в собственных силах, оказание помощи молодым людям в общении со сверстниками и обучение ораторскому искусству. Автор проекта - Эльхан Шукюров.

Встречи прошли в интерактивном формате, были рассмотрены темы "Использование языка жестов", "Эмпатия в общении", "Манипуляции и способы защиты", "Ежедневные методы по уменьшению стрессов" и "Агрессивное поведение".

Участникам проекта были вручены сертификаты.

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