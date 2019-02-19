Азербайджанскую мололежь защитят от вредного интернета
В Азербайджане на законодательном уровне ограничат доступ молодежи к вредной информации в интернете.
Данный вопрос нашел отражение в изменениях в закон "О молодежной политике", вынесенных на обсуждение во вторник во втором чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В изменениях предлагается, чтобы соответствующие органы исполнительной власти обеспечили создание механизма "безопасного интернета" для защиты не достигших 18 лет лиц от вредной информации, представляющей угрозу их моральным ценностям и нравственности, физическому и психическому здоровью.
Кроме этого, среди молодежи будет проведена работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни, будет осуществлена просветительская работа в целях отказа от вредных привычек, будет запрещено прямое или косвенное участие несовершеннолетних лиц в спортивных тотализаторах, а также продажа этой категории граждан табачных изделий и спиртных напитков.
Согласно изменениям, в течение 10 лет после приватизации объектов, действующих в Азербайджане в области организации, развития образования, досуга молодежи, не допускается изменение назначения или использование этих объектов в других целях.
В изменениях также уточнено понятие "молодой ученый и исследователь" в Азербайджане.
Молодыми учеными и исследователями будут считаться ученые и исследователи не старше 35 лет. Поддержка их научной деятельности будет одной из главных задач государства в сфере осуществления молодежной политики.
По действующему варианту закона "О государственной политике" молодыми считаются лица в возрасте 14-29 лет, молодой считается семья, созданная на основе вступления в брак в возрасте до 35 лет, а также родители-одиночки до 35 лет, на попечении которых находится как минимум один ребенок.
Изменения рассмотрены во втором чтении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!