В Азербайджане на законодательном уровне ограничат доступ молодежи к вредной информации в интернете.

Данный вопрос нашел отражение в изменениях в закон "О молодежной политике", вынесенных на обсуждение во вторник во втором чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В изменениях предлагается, чтобы соответствующие органы исполнительной власти обеспечили создание механизма "безопасного интернета" для защиты не достигших 18 лет лиц от вредной информации, представляющей угрозу их моральным ценностям и нравственности, физическому и психическому здоровью.

Кроме этого, среди молодежи будет проведена работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни, будет осуществлена просветительская работа в целях отказа от вредных привычек, будет запрещено прямое или косвенное участие несовершеннолетних лиц в спортивных тотализаторах, а также продажа этой категории граждан табачных изделий и спиртных напитков.

Согласно изменениям, в течение 10 лет после приватизации объектов, действующих в Азербайджане в области организации, развития образования, досуга молодежи, не допускается изменение назначения или использование этих объектов в других целях.

В изменениях также уточнено понятие "молодой ученый и исследователь" в Азербайджане.

Молодыми учеными и исследователями будут считаться ученые и исследователи не старше 35 лет. Поддержка их научной деятельности будет одной из главных задач государства в сфере осуществления молодежной политики.

По действующему варианту закона "О государственной политике" молодыми считаются лица в возрасте 14-29 лет, молодой считается семья, созданная на основе вступления в брак в возрасте до 35 лет, а также родители-одиночки до 35 лет, на попечении которых находится как минимум один ребенок.

Изменения рассмотрены во втором чтении.