В Баку водители автобусов сошлись в рукопашную
21 февраля 2019 09:57 46
В Баку произошла драка между водителями автобусов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на posta.az, инцидент произошел из-за того, что один из водителей "влез" в график другого водителя.
Уточняется, что начавший между водителям спор перешел в рукопашную драку.
Отмечается, что инцидент произошел между водителями автобусов № 55 в Сабунчинском районе Баку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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