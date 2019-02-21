В Баку произошла драка между водителями автобусов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на posta.az, инцидент произошел из-за того, что один из водителей "влез" в график другого водителя.

Уточняется, что начавший между водителям спор перешел в рукопашную драку.

Отмечается, что инцидент произошел между водителями автобусов № 55 в Сабунчинском районе Баку.