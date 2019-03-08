National Geographic об удивительных свойствах нафталанской нефти - ФОТО
8 марта 2019 11:40 231
Популярный журнал National Geographic рассказал на своей странице в İnstagram о лечебных свойствах нафталанской нефти, сообщает Day.Az.
"Мужчина принимает лечебную нефтяную ванну в Нафталанском нефтяном медицинском центре в Азербайджане, который предлагает лечение пациентам с состояниями от артрита до кожных высыпаний. Считается, что масло нафталана обладает антибиотическими и противовоспалительными свойствами. Пациенты погружаются в ванну с нефтью примерно на 10 минут за один раз. Эта процедура повторяется в течение дня", - пишет National Geographic.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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