Популярный журнал National Geographic рассказал на своей странице в İnstagram о лечебных свойствах нафталанской нефти, сообщает Day.Az.

"Мужчина принимает лечебную нефтяную ванну в Нафталанском нефтяном медицинском центре в Азербайджане, который предлагает лечение пациентам с состояниями от артрита до кожных высыпаний. Считается, что масло нафталана обладает антибиотическими и противовоспалительными свойствами. Пациенты погружаются в ванну с нефтью примерно на 10 минут за один раз. Эта процедура повторяется в течение дня", - пишет National Geographic.