На Баку надвигается ураган? - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
13 марта 2019 15:46 729
Скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове с 14 марта до утра 15 марта составит 15-20 м/с. Временами порывы ветра достигнут 23-28 м/с, температура снизится на 5-8 градусов.
Как сообщили ONA в МЭПР, 14-15 марта погода в некоторых районах Азербайджана будет нестабильной, ожидаются дожди, передает Day.Az.
В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, в горных областях возможно выпадение снега. Скорость западного ветра составит 15-20 м/с, в отдельных местах усилится до 23-28 м/с, температура снизится на 5-8 градусов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
12 Мар. 17:37 13 623
-
12 Мар. 17:08 10 109
-
12 Мар. 19:27 9 658
-
12 Мар. 16:53 8 388
-
00:14 6 028