Скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове с 14 марта до утра 15 марта составит 15-20 м/с. Временами порывы ветра достигнут 23-28 м/с, температура снизится на 5-8 градусов.

Как сообщили ONA в МЭПР, 14-15 марта погода в некоторых районах Азербайджана будет нестабильной, ожидаются дожди, передает Day.Az.

В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, в горных областях возможно выпадение снега. Скорость западного ветра составит 15-20 м/с, в отдельных местах усилится до 23-28 м/с, температура снизится на 5-8 градусов.