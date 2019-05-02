В Азербайджане предлагается выпускать учебники не на весь учебный год, а по полугодиям.

С подобной инициативой, которая может решить проблему тяжелых школьных ранцев, выступил депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде на отчетном мероприятии проекта "Друзья школьника", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, на сегодняшний школьные ранцы учеников, действительно, очень тяжелые.

"Поэтому я предложил бы, чтобы не было учебников по каждому отдельному предмету на весь учебный год, а изданы учебники, которые охватят темы за полугодие т.е, чтобы были учебники отдельно по первому полугодию и отдельно по второму. Тогда учащимся не нужно будет в первом полугодии носить в школу учебники с темами, которые содержат учебники второго полугодия".

Депутат сказал, что поднимет в Милли Меджлисе вопрос применения проекта "Друзья школьника" во всех школах страны.