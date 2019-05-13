Пространство Современного Искусства YARAT в рамках программы "Человек: познай Себя" организует в Баку вводную лекцию и тренинг знаменитого американского эксперта в исследовании темы отдыха Алекса Сучжон-Ким Пана (Alex Soojung-Kim Pang), которые пройдут 16, 17 мая 2019 года. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе YARAT.

Алекс Сучжон-Ким Пан бесплатно проведет в Баку уникальный тренинг "Важность отдыха для развития творческого подхода и увеличения продуктивности". Это абсолютно новый взгляд на отдых с позиции эффективности.

Футурист, писатель и бизнес-консультант Кремниевой долины Алекс Сучжон-Ким Пан развеивает миф о том, что чем больше мы работаем, тем лучше будет результат. Он обнаружил, что сознательный отдых не только восстанавливает умственную и физическую энергию, но, если его правильно применять, можно стимулировать инновационное мышление и поддерживать творческую жизнь. Мы все отдыхаем, но мы все можем сделать это лучше и извлечь из этого больше пользы.

"В наши дни часто можно услышать такие странные утверждения: "чем меньше будем спать - тем больше сделаем", или столкнуться со случаями, когда большие компании вынуждены проводить лотереи, чтобы мотивировать своих работников использовать отпуск для восстановления внутренних ресурсов. Алекс Сучжон-Ким Пан, благодаря нейробиологическим исследованиям и изучению биографий успешных, продуктивных людей, умело объясняет то, почему сознательный отдых стоит воспринимать намного серьезнее, чем мы привыкли. Он помогает увидеть важность отдыха с новых сторон, побуждая пересмотреть свой существующий ритм жизни в пользу здоровья, креативности и реальной продуктивности", - делится мнением директор программы по саморазвитию "Человек: познай Себя" Арстарулсмирус Тарус.

Доктор Алекс Сучжон-Ким Пан - кандидат наук в области истории и социологии Университета Пенсильвании. Преподавал в колледже Уильямс, Стэнфорд и Беркли, а также в Калифорнийском университете в Дэвисе. В прошлом технологический прогнозист и футурист в Strategy Business Insights, а также консультант стартапов компаний из списка Fortune 100. Основатель и руководитель предприятия The Restful Company, которое помогает организациям использовать осознанность и запланированный отдых для развития более творческого подхода и продуктивности.

"Отдых - это не то, что дает нам мир. Это никогда не было подарком. Если вы хотите отдохнуть, вы должны сделать это. Вы должны противостоять соблазну занятости, уделять время отдыху, относиться к нему серьезно и защищать его от мира, который намеревается его украсть", - пишет он.

Тех, кому интересно получить практические инструменты и советы о том, как научиться эффективно отдыхать, дополненные научными знаниями, YARAT приглашает бесплатно посетить вводную лекцию и тренинг доктора Алекса Сучжон-Ким Пана на тему "Важность отдыха для развития творческого подхода и увеличения продуктивности".

На занятиях доктор Алекс Сучжон-Ким Пан расскажет о парадоксальных исследованиях, которые он изложил в одной из своих книг: как, работая меньше, можно сделать больше. За короткое время слушатели лекции смогут узнать о том, как отдыхом и работой можно сбалансированно управлять, какие есть способы осознанного развития в себе этого навыка, какую роль свободное время и досуг играют в том, чтобы сделать нас более творческими и ресурсными, как достигать желаемых результатов, используя силу отдыха.

YARAT приглашает всех желающих на вводную лекцию по данной теме. Те, кто захочет пойти дальше и узнать больше о секретах осознанного отдыха, смогут принять участие в двухдневном тренинге "Важность отдыха для развития творческого подхода и увеличения продуктивности".

Дополнительная информация на сайте организатора: www.insan.yarat.az