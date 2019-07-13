С сегодняшнего вечера в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются проливные дожди, в горных реках повысится уровень водности, возможны кратковременные сели. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.

Со вчерашней ночи и до сегодняшнего утра на территории страны погода была нестабильной.

В некоторых северных и западных районах шли грозовые дожди, в Гёйгельском и Гедабекском районах выпал град, местами дул порывистый западный ветер.

Максимальная скорость ветра в Гяндже и Нафталане достигала 34 м/с, в Тертере - 30 м/с, в Товузе - 26 м/с, Барде - 25 м/с, Мингячевире - 24 м/с, Шамкире - 22 м/с, Гёйчае и Евлахе - 21 м/с, Набране - 20 м/с, Нефтчале и Агстафе - 18 м/с, Загатале - 15 м/с, на Абшеронском полуострове и в Абшеронском приморском районе - 17-23 м/с, временами до 26-28 м/с.

Согласно данным станции на Нефтяных Камнях, высота волн в море достигала 4,7 метра.

Количество выпавших осадков в Гёйгеле составил 18 миллиметров, Гусаре - шесть миллиметров, Сарыбаше (Гах), Тертере - четыре миллиметра, Евлахе - три миллиметра, Хыналыге и Губе - два миллиметра, Грызе, Барде, Мингячевире, Нафталане, Балакене, Огузе, Загатале, Шеки (Кишчай) и Дашкясане - 0-1 миллиметр.

В Гёйгеле и Гаджикенде выпал град диаметром 15 миллиметров, в Гедабеке - 11 миллиметров, в Гяндже выпал мелкий град.

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