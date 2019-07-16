В ближайшие дни в Азербайджане ожидается снижение цен на помидоры.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend экономист Вугар Байрамов.

Эксперт отметил, что повышение цен на указанные овощи примерно на 25-30 процентов за последнюю неделю связано с задержками поставок на рынок полевых помидоров.

По его словам, в связи с погодными условиями наблюдаются задержки в сборе помидоров. В связи с недостаточным предложением на рынке цены на помидоры повысились. В ближайшее время ожидаются поставки помидоров на рынки в большом объеме, что приведет к снижению цены.

Как отметил Байрамов, цены на помидоры снизятся примерно на 20 процентов.

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