https://news.day.az/society/1144246.html Азербайджанские таможенники пресекли незаконный ввоз пиротехники из Грузии - ФОТО
Азербайджанские таможенники пресекли незаконный ввоз пиротехники из Грузии - ФОТО
На таможенном посту "Красный мост" задержан и осмотрен, следовавший из Грузии автомобиль марки Volkswagen Golf, управляемый гражданином Азербайджана.
Как сообщили в субботу Trend в Государственном таможенном комитете (ГТК), в ходе опроса гражданин сказал, что при нем и в транспортном средстве нет предметов, сокрытых от таможенного контроля.
Однако, во время таможенного досмотра в грузовом отсеке и топливном баке автомобиля было обнаружено 600 штук пиротехнических средств с маркировкой Mega Black Devil и 160 - Magic shots-405.
По факту ведется расследование.
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