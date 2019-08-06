Завтра вАбшеронском районе Азербайджана местами будут кратковременные перебои в электроснабжении. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг", передает Day.Az.

В связи с реконструкцией Бинагадинской воздушной линии электропередач завтра с 10:00 до 15:30 в жилом массиве AAAF Park в Хырдалане и некоторых местах поселка Масазыр Абшеронского района будут кратковременные перебои в подаче электроэнергии.

В связи с постройкой Фатмаинского подземного автомобильного переезда на 35 километре железной дороги Пиршаги - Сумгайыт будет отсоединена от сети воздушная линия электропередач, отходящая от подстанции №136, в результате чего на некоторых дачах поселка Фатмаи с 11:00 по 16:00 будет отключена подача электроэнергии.

В связи с возможными неудобствами ОАО "Азеришыг" приносит извинения потребителям.

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