В Тертерском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, случай зафиксирован на территории села Бейимсаров.

Переходившего дорогу жителя села Рауфа Гюмбетова 2001 года рождения сбил автомобиль "ВАЗ-2109".

Пострадавший был госпитализирован сначала в Тертерскую, затем - в Бардинскую центральную районную больницу, но медикам не удалось спасти его жизнь.

По факту ведется расследование.

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