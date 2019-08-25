В Геранбойском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зарегистрирована на дороге Геранбой-Борсунлу, у села Вейисли.

В результате столкновения автомобиля марки "ВАЗ-2107" с грузовой машиной "КамАЗ", погиб пассажир "Жигулей", житель Тертерского района Ахмедов Расим Мухаммед оглу 1955 г.р. Еще двое - Эльмир Ширинов (21 год) и Эльвин Ширинов (17 лет) с различными травмами помещены в гянджинскую больницу скорой помощи.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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