https://news.day.az/society/1150134.html В Геранбое ВАЗ столкнулся с "КамАЗ"ом: есть погибший и раненые - ФОТО
В Геранбое ВАЗ столкнулся с "КамАЗ"ом: есть погибший и раненые - ФОТО
В Геранбойском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зарегистрирована на дороге Геранбой-Борсунлу, у села Вейисли.
В результате столкновения автомобиля марки "ВАЗ-2107" с грузовой машиной "КамАЗ", погиб пассажир "Жигулей", житель Тертерского района Ахмедов Расим Мухаммед оглу 1955 г.р. Еще двое - Эльмир Ширинов (21 год) и Эльвин Ширинов (17 лет) с различными травмами помещены в гянджинскую больницу скорой помощи.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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