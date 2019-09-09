В Имишлинском районе Азербайджана зафиксировано ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел ночью, в части автомагистрали Имишли-Джафарли-Алигуллулар.

Житель Баку, Шамхалов Ильгар Алиага оглы (1963 г.р), управляя автомобилем "Opel Vectra" за номером10 TN 845 съехал с автодороги и угодил в канал.

В результате происшествия сам водитель, а также жители Имишли - Мамедов Этибар Алиага оглы (1969 г.р), Мамедова Марзия Амираслан гызы (1967 г.р), Мамедов Эльнур Этибар оглу (1991 г.р) и Керимова Афат (1984 г.р), погибли, захлебнувшись в канале.

По факту ведется расследование в полицейском отделе Имишли.

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