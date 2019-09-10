https://news.day.az/society/1154903.html В Азербайджане растет число сдавших кровь в день Ашура
В Азербайджане растет число сдавших кровь в день Ашура
В ходе акции "День Ашура", организованной министерством здравоохранения Азербайджана совместно с Управлением мусульман Кавказа с целью помощи больным, для нуждающихся безвозмездно сдали кровь 5 809 человек.
Как передает во вторник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения, по информации на 18:00, всего сдано 2614.1 литра крови, передает Day.Az.
Отметим, что акция по сдаче крови началась в 09:00 и проводятся в 32 пунктах в 28 городах и районах Азербайджана.
Сданная кровь и изготовленные из них препараты, будут использованы для лечения больных гемофилией и талассемией, а также других людей, нуждающихся в переливании крови.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре