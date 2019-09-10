В ходе акции "День Ашура", организованной министерством здравоохранения Азербайджана совместно с Управлением мусульман Кавказа с целью помощи больным, для нуждающихся безвозмездно сдали кровь 5 809 человек.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения, по информации на 18:00, всего сдано 2614.1 литра крови, передает Day.Az.

Отметим, что акция по сдаче крови началась в 09:00 и проводятся в 32 пунктах в 28 городах и районах Азербайджана.

Сданная кровь и изготовленные из них препараты, будут использованы для лечения больных гемофилией и талассемией, а также других людей, нуждающихся в переливании крови.

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