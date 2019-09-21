Арена гимнастики в Баку произвела потрясающее впечатление, сказала в субботу Trend зрительница 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Ольга Туболева, приехавшая из Эстонии, передает Day.Az.

"Соревнования проводятся на высшем уровне. Очень эффектно выглядит зал Арены гимнастики, то, как он оформлен в стиле Востока - это интересно и здорово", - сказала она.

Ольга Туболева отметила, что приехала на Чемпионат поболеть за команду Эстонии, а также понаблюдать за выступлениями других именитых гимнасток.

"Насладились прекрасными выступлениями российских гимнасток - Дины и Арины Авериных, Екатерины Селезнёвой, все это было очень захватывающе для моей дочки. Для нее это потрясающая мотивация, так как она сама гимнастка и смогла посмотреть на лучших спортсменок мира вблизи", - добавила зрительница из Эстонии.

Ольга Туболева рассказала, что Баку произвел на нее большое впечатление.

"Мы до этого никогда не были в Баку. Прекрасный город - очень красивый, чистый, зеленый, приятно, что вы так бережно относитесь к своим историческим памятникам архитектуры", - подчеркнула она.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. В Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

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