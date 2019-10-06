В Баку из Германии прилетел самый пирсингованный человек в мире, передает Day.Az со ссылкой на Lent.az.

Имя Рольфа Бухгольца внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Все тело 60-летнего немца покрыто татуировками и пирсингом, белки глаз - вычерненные, а на голове - импланты, которые имитируют рожки.

По его словам, Рольф посетил Баку в качестве туриста и город ему очень понравился. Он также отметил, что в Баку он вызывает больше интерес у девушек, чем у парней.

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