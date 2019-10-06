https://news.day.az/society/1163147.html Самый пирсингованный человек в мире находится в Баку - ФОТО
Самый пирсингованный человек в мире находится в Баку - ФОТО
В Баку из Германии прилетел самый пирсингованный человек в мире, передает Day.Az со ссылкой на Lent.az.
Имя Рольфа Бухгольца внесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Все тело 60-летнего немца покрыто татуировками и пирсингом, белки глаз - вычерненные, а на голове - импланты, которые имитируют рожки.
По его словам, Рольф посетил Баку в качестве туриста и город ему очень понравился. Он также отметил, что в Баку он вызывает больше интерес у девушек, чем у парней.
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