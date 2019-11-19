В следующем году планируется провести индексацию пенсий. Таким образом средний размер ежемесячной пенсии в Азербайджане значительно увеличится и составит где-то 293 маната.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам труда и социальной политики сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, после этого социальные реформы будут продолжены и еще больше расширены.

С.Бабаев отметил, что на 2020 год прожиточный минимум установлен на уровне 190 манатов, а критерий нуждаемости - 160 манатов.