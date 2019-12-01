В небе над Азербайджаном не наблюдался какой-либо неизвестный объект.

Об этом заявил axar.az ученый секретарь Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА Орхан Халилов, комментируя утверждения, связанные с наблюдением в небе над некоторыми районами страны загадочного светящего объекта, передает Day.Az.

По его словам, в обсерватории не имеется какой-либо информации по этому поводу.

"В обсерватории не имеется никакой информации о наблюдении в небе над Азербайджаном неизвестного объекта. Вышеуказанный объект был замечен в небе над Россией, в связи с чем было сделано заявление об испытании этим государством ракеты "Тополь", свет от которой и наблюдался в небе. Мы не наблюдали подобный объект в Азербайджане", - сказал О.Халилов.

Отметим, что пользователи писали в социальных сетях о том, что загадочный светящийся объект наблюдался в небе над Физули, Тертером, Гедабеком и даже Баку.