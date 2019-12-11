"Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию имеет договор с 5 частными больницами".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал заведующий отделом по работе с региональными центрами Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Шукюр Эйвазов.

По его словам, сюда входят Центральная клиническая больница, Республиканский центр диагностики, Бакинский центр здоровья, Гянджинская международная больница и Гянджинский филиал Центральной клиники: "Пациенты смогут по направлению агентства бесплатно пользоваться услугами по обязательному медицинскому страхованию в частных больницах. Естественно, не каждому пациенту будет дано направление.

Если какая-то из услуг будет предусмотрена в пакете услуг, но не может быть оказана в государственных больницах, то пациента отправляют в одну из частных клиник, с которыми у нас есть договор. При этом гражданину оказывают медицинскую услугу в частной клинике бесплатно. Отметим, что в рамках пилотного проекта 37 детей с врожденным пороком сердца были прооперированы в частных и государственных больницах безо всякой оплаты. 170 человек из Агдаша сделали в частных клиниках Баку коронарную ангиографию, стентирование сосудов сердца. Они ничего не заплатили за это".

Ш.Эйвазов отметил, что в будущем предусмотрено подписание таких договоров и с другими частными клиниками.