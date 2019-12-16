Для граждан Азербайджана, оказавших полиции помощь в обнаружении лиц, находящихся в розыске, предусмотрено вознаграждение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azxeber.com, в министерстве внутренних дел Азербайджана заявили, что по предоставлению руководителей соответствующих структур, граждане могут быть удостоены денежного вознаграждения либо поощрения.

"Практика показывает, что определенная часть зарегистрированных преступлений раскрывается именно благодаря предоставленной гражданами, а также бывшими работниками правоохранительных органов информации касательно криминальных происшествий либо о готовящихся правонарушениях", - отметили в МВД.