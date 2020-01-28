Рабочая группа Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) в сфере контроля над инфекционными заболеваниями и руководящие лица Государственного таможенного комитета (ГТК) провели совместное собрание в связи с антиэпидемическими мерами, которые будут осуществлены против коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на TƏBİB, передает Day.Az.

На собрании председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы рассказал о выполнении срочных мер по инфекционному контролю на погранично-пропускных пунктах и в лечебных учреждениях республики против коронавируса 2019-nCoV, выявленного в декабре прошлого года в Китае.

Было принято решение о сотрудничестве с минздравом для координации антиэпидемических мер, в том числе обеспечения прохождения через термальную камеру на погранично-пропускных пунктах лиц, въезжающих в страну, проведения термометрии на расстоянии пассажиров, прибывающих воздушным путем из КНР, изоляции в карантинных комнатах на погранично-пропускных пунктах лиц с подозрением на инфекционное заболевание, сообщения в службу "103" о подозрительных случаях, доставке "скорой помощью" в инфекционные отделения специально выделенных больниц Баку лиц из карантинных комнат погранично-пропускных пунктов, приведения в готовность двух инфекционных палат в инфекционных отделениях центральных районных больниц районов, в которых находятся погранично-пропускные пункты.

Отметим, что в медучреждениях Азербайджана усилена работа по выполнению требований санитарно-гигиенических, антиэпидемических режимов и осуществлению дезинфекционных мер, выделены специальные палаты для госпитализации лиц с подозрением на ОРВИ, в частности, детей и пожилых.