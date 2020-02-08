Исполнительная власть города Сумгайыт направила медицинские принадлежности в город Миньян Китайской Народной Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в Миньян отправлено 40 тысяч масок, 100 тысяч стерильных перчаток, 100 литров спирта, 100 тыс.бахил, 5 кг хлорамина (порошок), 1850 таблеток хлорамина.

Начавшаяся в декабре 2019 года эпидемия коронавируса в Китае постепенно приобретает большие масштабы, возникают определенные трудности в профилактике и контроле.

Город Миньян, который связан с Сумгайытом узами дружбы и сотрудничества, ведет борьбу с инфекцией и лечением инфицированных пациентов.

В городе наблюдается нехватка медицинских принадлежностей, так как все внимание приковано к городу Ухань, где впервые был зафиксирован коронавирус. Учитывая это, ИВ Сумгайыта решила отправить помощь.

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 722, заражены более 34,5 тысяч человек, выздоровели и выписаны 2050 человек. По состоянию на полночь 7 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 34 546 подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, лечение все еще проходят 31 744 человека, из них 6101 человек находится в тяжелом состоянии, 2050 человек выписаны из больниц, 722 скончались.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.