https://news.day.az/society/1207153.html Пропускные пункты Бакинского порта работают в усиленном режиме
Пропускные пункты Бакинского порта работают в усиленном режиме
На фоне новостей о распространении в мире коронавируса пропускные пункты ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" перешли на усиленный режим работы, сообщает Day.Az со ссылкой на порт.
Сотрудники Государственного таможенного комитета и ЗАО проверяют пассажиров в порту специальным оборудованием.
Они обеспечены соответствующими защитными препаратами, пропускные пункты своевременно дезинфицируются.
На территории постоянно находятся машины скорой помощи.
Для осуществления упреждающих мер и информирования стала функционировать "горячая линия": +99 455 450 78 84.
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