Гран-при Азербайджана "Формулы-1" отложен из-за коронавируса

Операционная компания Baku City Circuit (BCC) приняла решение о переносе Гран-при Азербайджана Формулы 1, который должен был пройти 5-7 июня 2020 года.

Об этом говорится на официальном сайте компании, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно сообщению, решение о переносе пятого по счету гоночного уик-энда Формулы 1 в Баку было принято после долгих обсуждений с руководством Формулы 1, Международной автомобильной федерацией (FIA), а также правительством Азербайджанской Республики.

Данное решение принято в связи с продолжающимся глобальным распространением COVID-19 и основывается на экспертных рекомендациях, предоставленных соответствующими государственными органами.

Компания Baku City Circuit сожалеет о принятии данного решения, но, ставя во главу угла здоровье и благополучие азербайджанского народа, а также всех болельщиков Ф1, сотрудников и участников чемпионата, считает перенос гонки целесообразным.

Команда BCC надеется, что болельщики Ф1 все еще смогут испытать драйв "королевских гонок" на улицах Баку в этом году и с этой целью продолжит отслеживать ситуацию, а также тесно сотрудничать с Формулой 1, FIA и правительством Азербайджанской Республики, чтобы объявить новую дату проведения гонки в сезоне 2020 года.

Все билеты, купленные на FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2020, будут считаться действительными без каких-либо дополнительных формальностей. Как только станет известна новая дата проведения гоночного уик-энда в Баку, будет предоставлена дополнительная информация относительно билетов. Это касается всех билетов, включая билеты, купленные через веб-сайт Baku City Circuit (www.bakucitycircuit.com) и приобретенные посредством других каналов.

Baku City Circuit благодарит всех болельщиков, участников и партнеров Гран-при Азербайджана за понимание и с нетерпением ждет возможности, когда сможет поприветствовать их в Баку в этом году.

"Тем временем, мы просим вас оставаться дома по мере возможности и соблюдать необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении.