Список учреждений в Азербайджане, на которые не распространяется продление нерабочих дней

Как мы уже сообщали ранее, Кабинет министров Азербайджана принял постановление об определении нерабочих дней в качестве особого трудового режима на территории страны.

Согласно данному постановлению, для работников с пятидневной рабочей неделей объявляются нерабочими дни с 29 марта по 3 апреля, с шестидневной рабочей неделей - 26-28 марта и с 30 марта по 4 апреля.

Однако, как отмечает Day.Az, данное постановление не распространяется на ряд структур, имеющих жизненно важное значение.

Со списком этих структур можно ознакомиться по ссылке.

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