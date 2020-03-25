https://news.day.az/society/1216053.html Список учреждений в Азербайджане, на которые не распространяется продление нерабочих дней
Список учреждений в Азербайджане, на которые не распространяется продление нерабочих дней
Как мы уже сообщали ранее, Кабинет министров Азербайджана принял постановление об определении нерабочих дней в качестве особого трудового режима на территории страны.
Согласно данному постановлению, для работников с пятидневной рабочей неделей объявляются нерабочими дни с 29 марта по 3 апреля, с шестидневной рабочей неделей - 26-28 марта и с 30 марта по 4 апреля.
Однако, как отмечает Day.Az, данное постановление не распространяется на ряд структур, имеющих жизненно важное значение.
Со списком этих структур можно ознакомиться по ссылке.
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