https://news.day.az/society/1219111.html TƏBİB: Ведется исследование времени достижения пандемией своего пика в Азербайджане
TƏBİB: Ведется исследование времени достижения пандемией своего пика в Азербайджане
Количество проведенных в Азербайджане тестов на выявление коронавирусной инфекции (35 тысяч) не соответствует числу протестированных людей, так как каждый человек, находящийся на карантине, проверяется два раза, а вылечившийся - как минимум три, четыре раза.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая Отделением контроля над заболеваниями и профилактики TƏBİB Ягут Гараева.
Она сообщила, что ведется исследование пика, а также снижения количества инфицирования вирусом в стране.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре