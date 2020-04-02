TƏBİB: Ведется исследование времени достижения пандемией своего пика в Азербайджане

Количество проведенных в Азербайджане тестов на выявление коронавирусной инфекции (35 тысяч) не соответствует числу протестированных людей, так как каждый человек, находящийся на карантине, проверяется два раза, а вылечившийся - как минимум три, четыре раза.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая Отделением контроля над заболеваниями и профилактики TƏBİB Ягут Гараева.

Она сообщила, что ведется исследование пика, а также снижения количества инфицирования вирусом в стране.