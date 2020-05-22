https://news.day.az/society/1237544.html В Азербайджане запретят полиэтиленовые пакеты - заявление министра
В Азербайджане запретят полиэтиленовые пакеты - заявление министра
Уже готов документ по поводу использования полиэтиленовых пакетов, который вступит в силу после положительного заключения госструктур.
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.
По его словам, в документе нашел отражение запрет на продажу, импорт и производство в АР полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон.
"Эта практика была успешно внедрена в Грузии, Турции и других странах", - сказал он.
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