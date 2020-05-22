В Азербайджане запретят полиэтиленовые пакеты

Уже готов документ по поводу использования полиэтиленовых пакетов, который вступит в силу после положительного заключения госструктур.

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

По его словам, в документе нашел отражение запрет на продажу, импорт и производство в АР полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон.

"Эта практика была успешно внедрена в Грузии, Турции и других странах", - сказал он.