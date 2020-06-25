На работу могут выходить не более 50% сотрудников

Количество сотрудников, привлекаемых к работе в сферах, деятельность которых разрешена, не должно превышать 50 процентов.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров, сообщает Day.Az.

Отмечается, на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшеронского района количество сотрудников, привлекаемых к работе в сферах производства средств ежедневного ухода и гигиены; строительства, производства и ремонта бытового оборудования; инженерных и проектных услуг; производства упаковочной продукции, а также изделий из камня, металла и дерева; производства и ремонта мебели; в зоомагазинах, в том числе в пунктах продаж корма для животных; в пунктах продаж строительных материалов и бытовых товаров; онлайн-продажи; в сфере переводческих услуг, деятельность которых разрешена, не должно превышать 50 процентов от общего числа работающих в этих сферах работников.