В Азербайджане выявлено 544 новых случая заражения коронавирусом, 343 вылечившихся, 8 скончались

В Азербайджане выявлено 544 новых случая заражения коронавирусом, 343 вылечившихся, 8 скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

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