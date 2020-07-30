https://news.day.az/society/1257974.html Как будет работать общественный транспорт в эти выходные? - Официальный ответ
Как будет работать общественный транспорт в эти выходные? - Официальный ответ
В соответствии с правилами особого карантинного режима, с 00:00 часов 1 августа до 06:00 часов 3 августа будет прекращена работа автобусов на регулярных и экспресс-линиях.
Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
Сообщается, что 31 июля и 3 августа регулярные и экспресс-автобусы будут работать в обычном режиме.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре