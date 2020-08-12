Посещая пляжи, каждый должен проявлять особую ответственность, не подвергать других опасности

Принятие Оперативным штабом при Кабинете министров смягчающих мер по карантинному режиму вызвано стабильной положительной динамикой выздоровлений от коронавируса, которая стала возможной вследствие ряда объективных факторов.

Об этом Day.Az сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Агия Нахчыванлы.

"Благодаря тщательно продуманным и ответственным решениям Президента Ильхама Алиева с первых дней проникновения в нашу страну этой коварной и неизученной болезни, оперативно были приняты все превентивные меры. Особо следует отметить, что из 46 больниц, отведенных для лечения коронавирусных больных, 41 была построена или капитально отремонтирована, а также оснащена современным оборудованием в последние 17 лет.

Таким образом, в основе нашей борьбы с коронавирусной инфекцией лежит мощный бэкграунд. Оперативно было начато строительство больниц модульного типа. Сегодня Азербайджан занимает одно из передовых мест в мировом масштабе по количеству тестов на душу населения, в страну доставлены суперсовременные машины скорой медицинской помощи", - отметила парламентарий.

По мнению нашей собеседницы, благодаря гибким и целенаправленным мерам политического руководства страны, сегодня коронавирусная инфекция находится под контролем. "Поэтому смягчение карантинного режима не должно негативно отразиться на динамике распространения эпидемии", - полагает А.Нахчыванлы.

Важно отметить, продолжила она, что Президент Ильхам Алиев сразу же обозначил и внешнеполитический курс Азербайджана в отношении борьбы с COVID-19.

"По инициативе главы государства в начале мая состоялся Саммит в формате Контактной группы Движения неприсоединения на тему "Мы вместе против COVID-19". В Азербайджан прибыли и плодотворно работают бригады врачей из Турции, России, Кубы, Италии и Китая.

С первых дней пандемии Азербайджан находился в активных рабочих контактах со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Делегация ВОЗ, состоящая из ведущих специалистов организации, в марте посетила нашу страну, ознакомилась с ситуацией и дала высокую оценку проделанной в Азербайджане работе", - напомнила она.

Как считает депутат, именно потому, что Азербайджан выходит из этой сложнейшей коронавирусной ситуации с малыми потерями, Оперативный штаб, учитывая необходимость усиления экономической активности, принял решение о смягчении карантинного режима.

Что касается решения Оперштаба об открытии пляжей, наша собеседница заявила:

"Конечно, правительство осознает риски, но людям необходимо укреплять иммунитет. Наше Каспийское море, золотой песок и благоприятная погода, безусловно, могут способствовать укреплению здоровья.

В этом контексте мне хочется всем напомнить известный медицинский принцип - "не навреди!". Во всем должна быть золотая середина, для иммунитета совсем не нужно загорать до ожогов, купаться до посинения и гулять по пляжу до изнеможения.

Также следует помнить известное изречение "Культура - это чувство меры". Золотая середина в посещении пляжей не только сохранит ваше здоровье, но и создаст возможность другим тоже посетить морской берег.

Хотя деятельность пляжей находится под строгим контролем Исполнительной власти города Баку, Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства по чрезвычайным ситуациям, каждый должен проявлять особую ответственность, заботясь не только о своем отдыхе, но и здоровье других людей. Ведь коллективного иммунитета у нас еще нет, а впереди сырая и опасная осень", - заключила Агия Нахчыванлы.

Абдул Керимханов