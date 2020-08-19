https://news.day.az/society/1263435.html В Азербайджане создана новая специальность по среднему спецобразованию
В Азербайджане создана новая специальность по среднему спецобразованию
В Азербайджане создана новая специальность по среднему специальному образованию.
Как передает Day.Az, в связи с этим Кабинет министров внес соответствующие изменения в "Классификацию специальностей по среднему специальному образованию".
Согласно решению, в группу гуманитарных и социальных специальностей добавлена специальность Правозащитная деятельность.
Данное решение вступает в силу с 15 сентября 2020 года.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре