В Азербайджане создана новая специальность по среднему спецобразованию

В Азербайджане создана новая специальность по среднему специальному образованию.

Как передает Day.Az, в связи с этим Кабинет министров внес соответствующие изменения в "Классификацию специальностей по среднему специальному образованию".

Согласно решению, в группу гуманитарных и социальных специальностей добавлена специальность Правозащитная деятельность.

Данное решение вступает в силу с 15 сентября 2020 года.