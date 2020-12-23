В Азербайджане вакцинированным от коронавируса будет выдан паспорт COVID-19

В Азербайджане, после начала вакцинации, будет запущена электронная система, специалисты уже работают над этой программой.

Как передает Day.Az, об этом сказал Рамин Байрамлы в интервью Real TV.

"Лица, которым будет введена первая доза, будут предупреждены о необходимости повтора процедуры. Электронная система будет основана на программе e-təbib, она почти готова. Кроме того, мы разработали паспорт COVID-19 со штрих-кодом для каждого человека.

При необходимости этот паспорт будет выдан тем, кто пройдет вакцинацию, если какая-либо из зарубежных стран запросит подобный документ", - сказал Р.Байрамлы.