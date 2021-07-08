Зорхана: история “домов силы” в Азербайджане

Азербайджан страна богатой культуры и древней истории. Наряду с давно известными наскальными изображениями Гобустана и бакинской крепостью Ичеришехер, существует немало "свидетелей" этой истории, все еще не ставших предметом глубокого изучения, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Один из таких бесценных памятников материальной и духовной культуры - зорхана. "Зор" в переводе с азербайджанского означает сила, мощь, а частица "хане" употребляется в значении "дом", "место". Эти "дома силы" представляли собой строения с небольшим куполом посреди крыши.

Некоторые исследователи связывают происхождение зорханы с историей Ирана. В VII веке после захвата Персии арабами участники национально-освободительного движения под предводительством Абу Муслима Хорасани, готовясь к борьбе, уходили в горы Хорасана, где в особых укрытиях своего рода тайных клубах проводили специальные тренировки.

В позднейший период распространение зорханы и развитие национальной борьбы относится к эпохе азербайджанского государства Сефевидов и связано непосредственно с именем его основателя Исмаила Хатаи. Время сплошных противостояний и непрекращающихся войн требовало смелых, выносливых и сильных людей.

В военных действиях важную роль играли пехлеваны - силачи, и поэтому их подготовке уделялось особое внимание. Так в городах стали появляться своего рода спортивные клубы того времени зорханы, где проводились постоянные тренировки. Устраивались соревнования, в которых каждый город определял своего пехлевана (силача).

Пехлеваны пользовались всеобщим уважением, приравнивались к государственным людям и даже получали жалованье. При Сефевидах наряду с государственными служащими, как моллабашы - главы духовенства, мунеджимбашы - главного астролога, хазинедарбашы - главного казначея, существовала и должность пехлеванбашей, т.е. главы силачей.

В тот период зорханы были очень распространены, они открывались в каждом махалле (дворе) - околотке под руководством местных аксакалов (старейшина). Кроме того, зорханы для состязаний имелись при домах судей и знати. Зорханы служили местом разминок и соревнований пехлеванов.

Правила борьбы соотносились с правилами зорханы. Зорханы с характерными куполами действовали по всему Азербайджану - в Баку, Гяндже, Шуше, Шеки, Нахчыване, Ардебиле, Мараге, Хое и Урмие. Бакинская зорхана была одна из самых знаменитых. Ее в начале XIX веке основал Шону Абдулла и всю свою жизнь (а он прожил 116 лет) посвятил этому делу.

В бакинской зорхане тренировались и боролись пехлеваны, имена которых были на устах: Мухаммед Гусейн, Алтыайлыг Абдулали, Хилели Пехлеван, Али Гуммат, Мухаммед Ханифа, Зорба Рзагулу, Джеро Сулейман и другие.

Усилившаяся в конце XIX века антиколониальная борьба распространялась по всему Кавказу. Поэтому власти, опасаясь народных выступлений, стали закрывать традиционные места массового скопления людей. В 1893 году закрыли и бакинскую зорхану, в которой каждую ночь собиралось около трехсот зрителей. Но, несмотря на запреты, в последующие годы в Баку возникли новые зорханы.

Обычно помещение зорханы находилось несколько ниже уровня земной поверхности. В центре площадки имелось углубление глубиной в 1 м, длиной и шириной в 10 м, которое называлось "суфре". Это углубление заполняли сухой травой, золой, мелким песком. Через каждые несколько лет суфре обновлялась. Перед тренировками это место поливали водой, во избежание пыли.

Тренировки в зорханах начинались с танцевальных разминок для подъема боевого духа. Затем проводились игры с тяжелыми снарядами, способствующие развитию ловкости, выдержки, координации. Уже в самом конце устраивали состязание - поединки пехлеванов. В зависимости от характера игр в зорхане тренировалось от 20 до 25 человек. Для зрителей вокруг суфре отводились специальные места. Вход в зорхану имел высоту не более 1,5 м - это делали, чтобы посетители сгибались в дверях и таким образом, пусть и невольно, проявляли уважение и почтение к зорхане.

Во главе суфре на высоте 1 м располагался муршуд - своего рода руководитель зорханы. Над его головой висел маленький колокольчик, которым пользовались для оповещения о начале и окончании игры, а также для предупреждения о допущенных нарушениях. Рядом с муршудом сидел музыкант с думбулом - ударным инструментом, изготовленным из керамики и обтянутым кожей, который своей игрой сопровождал действо. Тут же в мангале постоянно пылал огонь, предназначенный для обогрева думбула. В огонь бросали разные ароматические травы, чтобы улучшить воздух в помещении.

В позднее средневековье обязанности муршуда и музыканта стал выполнять один человек. Некоторые функции муршуда выполнял мияндар, который стоял посередине, и по его знаку под звуки думбула приступали к разминке. В некоторых случаях в зорханах, кроме думбула, играли также в гоша-зурна и балабан.

Участники зорханы облачались в специальную форму, так называемый тенбан. Брюки "тенбан" поначалу изготовлялись из юфти, а в дальнейшем из плотной ткани или кожи. Поверхность тенбана украшалась различными узорами.

Тренировки в зорхане составлялись из 6 (по другим источникам 9) игр - "сино", "йекпа", "миль", "кеббаде", "йекбаргир", "чэрхи", а в конце устраивалась борьба.

Некоторые игры проводились с помощью специальных инструментов. Например, для разминки игры "миль" использовались две деревянные палки, которые вместе весили от 12 до 30 кг. Под музыку пехлеваны-силачи вращали над головой эти инструменты, а некоторые, дабы поразить зрителей, подбрасывали и ловили эти палки.

Кеббаде представлял собой металлический снаряд весом 14-15 кг, а йекбаргир - снаряд с рукояткой весом не менее 60 кг. В зависимости от характера игр во время разминки пехлеваны по 40-50 раз поднимали и вращали эти предметы, будоража зрителей своей силой.

В конце игры "чэрхи" спортсмены начинали двигаться быстрыми шагами по краям суфре. Это означало завершение разминки и предстоящее начало следующего этапа - борцовских поединков. Этот переход сопровождался веселыми мелодиями.

Поединки начинались после некоторого перерыва. Готовясь к борьбе, пехлеваны бросали сопернику своего рода вызов, декламируя определенные стихи. Борьба проводилась по правилам зорханы в сопровождении музыки под руководством муршуда и под надзором мияндара. Кроме них, двое пехлеванов могли выполнять функции судей. Окончив поединок, пехлеваны целовали муршуду руку и покидали суфре.

В зорханах действовали своеобразные правила. Когда входил знаменитый пехлеван, раздавался звонок, а затем били в барабан "нагара" и читали стихи, присущие данной зорхане. Остановив игру, участники приветствовали пришедшего и приглашали его в суфре для руководства игрой. Пехлеван, желающий сойтись в поединке с другим борцом, протягивал ему цветок или же бросал цветок в его сторону. Победивший в поединке пехлеван назывался "устун", побежденный "сынгын", а ничья называлась "хурджун-тайы-душме".

Пехлеванов, чья спина не касалась земли, в народе называли "айналы-пехлеван" ("айна" в переводе с азербайджанского означает "зеркало"). Дабы показать, что их колени никогда не сгибались, эти пехлеваны прикрепляли к коленям зеркала.

Так описывал бакинскую зорхану начала ХХ века выдающийся азербайджанский актер Гусейнгулу Сарабский: "По завершении игры зрители просили пехлевана сразиться с молодыми. Алтыайлыг Абдулали снимал папаху, желтую шелковую гаршагу и рубашку. Затем перед ним клали тюнюку. Молодые любители тоже раздевались. Алтыайлыг прыгал в суфре. Зрители со всех сторон аплодировали ему. Знаменитый ханэнде Гаджи Зейнал оглу Керим до их схватки читал в его честь пишро. Алтыайлыг был черноусым, высоким, широкоплечим и приветливым пехлеваном. Он с улыбкой клал руку на грудь и кланялся людям. Иногда сюда приходили знаменитые борцы из иранских городов Ардебиля, Сараба. Помню, как-то раз я увидел там одного индийского пехлевана. Были также пехлеваны родом из Ирана, живущие в Баку, такие как Шатыр Мамед, Канкан Рза, Геннаты Керим и другие."

Со временем зорханы стали терять свою изначальную функцию центров подготовки воинов и превратились в традиционное народное развлечение. В различных регионах Азербайджана во время народных празднеств и свадеб устраивались состязания силачей.

Мало кому известно, что известный азербайджанский ученый-ковродел, народный художник республики Лятиф Керимов в молодости упражнялся и боролся в тебризской зорхане. Позже в Бакинском цирке под его руководством долгие годы демонстрировались различные номера зорханы.