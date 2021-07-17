https://news.day.az/society/1362524.html Предоставлен отчет по оказанию медицинских услуг в рамках ОМС
Предоставлен отчет по оказанию медицинских услуг в рамках ОМС
Согласно данным отчетов, представленных в Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) медучреждениями, в которых применяется ОМС, в июне 2021 года в 58 городах и районах Азербайджана 347 646 гражданам было оказано 1 304 300 медицинских услуг.
Как сообщили Day.Az в агентстве, 1 134 721 медицинская услуга была оказана в амбулаторных, а 169 579 - в стационарных условиях.
В июне 2021 года по всей стране 592 990 человек обратились в медицинские учреждения 1 004 000 раз и воспользовались 2 076 467 медицинскими услугами.
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