Предоставлен отчет по оказанию медицинских услуг в рамках ОМС

Согласно данным отчетов, представленных в Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) медучреждениями, в которых применяется ОМС, в июне 2021 года в 58 городах и районах Азербайджана 347 646 гражданам было оказано 1 304 300 медицинских услуг.

Как сообщили Day.Az в агентстве, 1 134 721 медицинская услуга была оказана в амбулаторных, а 169 579 - в стационарных условиях.

В июне 2021 года по всей стране 592 990 человек обратились в медицинские учреждения 1 004 000 раз и воспользовались 2 076 467 медицинскими услугами.